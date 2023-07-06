Когда в Краснодарском крае закончится жара и пойдут дожди

Жаркая погода на Кубани сменится уже совсем скоро. К региону приближаются фронтальные разделы циклона.

Уже 7 июля в небе над Краснодарским краем вернутся облачные поля. Местами пройдет дождь с грозой. В отдельных районах ожидается сильный дождь. Ветер восточный 5-10 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

При этом в ближайшие сутки дневная температура воздуха сохранится на опасной отметке в +37…39 °С. Ночью будет +21…26 °С. На Черноморском побережье днем +31…36 °С, ночью +21…26 °С. В горах днем +25…30 °С, ночью +14…19 °С.

В ближайшие дни в крае будет облачно с прояснениями. Дневные температуры воздуха опустятся почти на 10 градусов — до +30 °С. Местами будут идти дожди, в отдельных районах пройдут ливни с градом, сообщает Краснодарский ЦГМС.