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Сильная жара ожидается в Сочи в ближайшие дни

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/silnaya-zhara-ozhidaetsya-v-sochi-v-blizhajshie-dni
Сильная жара ожидается в Сочи в ближайшие дни
Фото пресс-службы администрации Сочи

Синоптики прогнозируют, что 6 и 7 июля днем и вечером на территории курорта температура воздуха поднимется до +36…37 ºC.

Жителей и гостей Сочи призвали в ближайшие дни не находиться на открытом солнце с 12:00 до 18:00, а при выходе на улицу соблюдать меры предосторожности и надевать головные уборы.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендовали не выходить на улице в дневные часы.

Кроме того, власти курорта напомнили, что сжигать сухую траву и бытовой мусор и разводить костры строго запрещено. За это предусмотрен штраф, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: до 7 июля в Краснодарском крае ожидается сильнейшая жара. В регионе объявили штормовое предупреждение.

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