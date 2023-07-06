Сильная жара ожидается в Сочи в ближайшие дни

Синоптики прогнозируют, что 6 и 7 июля днем и вечером на территории курорта температура воздуха поднимется до +36…37 ºC.

Жителей и гостей Сочи призвали в ближайшие дни не находиться на открытом солнце с 12:00 до 18:00, а при выходе на улицу соблюдать меры предосторожности и надевать головные уборы.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендовали не выходить на улице в дневные часы.

Кроме того, власти курорта напомнили, что сжигать сухую траву и бытовой мусор и разводить костры строго запрещено. За это предусмотрен штраф, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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