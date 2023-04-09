В ближайшие дни в Краснодарском крае прекратятся дожди

Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Погода на Кубани пойдет на поправку. Дождливый атмосферный фронт будет уходить на северо-восток, унося с собой наполненные влагой облака», — написал синоптик в Telegram.

По его словам, в регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Курганинском и Усть-Лабинском районах ожидается резкий подъем воды в горных реках. По прогнозу синоптиков, 9 и 10 апреля в связи с добеганием паводочной волны на реках Чамлык и Лаба уровень воды достигнет неблагоприятных отметок.

Местным жителям рекомендовали внимательно следить за изменениями погодных условий и соблюдать все необходимые меры предосторожности.