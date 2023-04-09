В ближайшие дни в Краснодарском крае прекратятся дожди
Общество
09.04.2023 17:28
Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Погода на Кубани пойдет на поправку. Дождливый атмосферный фронт будет уходить на северо-восток, унося с собой наполненные влагой облака», — написал синоптик в Telegram.
По его словам, в регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Курганинском и Усть-Лабинском районах ожидается резкий подъем воды в горных реках. По прогнозу синоптиков, 9 и 10 апреля в связи с добеганием паводочной волны на реках Чамлык и Лаба уровень воды достигнет неблагоприятных отметок.
Местным жителям рекомендовали внимательно следить за изменениями погодных условий и соблюдать все необходимые меры предосторожности.
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