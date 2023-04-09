Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В ближайшие дни в Краснодарском крае прекратятся дожди

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-blizhajshie-dni-v-krasnodarskom-krae-perestanut-idti-dozhdi
В ближайшие дни в Краснодарском крае прекратятся дожди
Фото pxhere.com

Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Погода на Кубани пойдет на поправку. Дождливый атмосферный фронт будет уходить на северо-восток, унося с собой наполненные влагой облака», — написал синоптик в Telegram.

По его словам, в регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Курганинском и Усть-Лабинском районах ожидается резкий подъем воды в горных реках. По прогнозу синоптиков, 9 и 10 апреля в связи с добеганием паводочной волны на реках Чамлык и Лаба уровень воды достигнет неблагоприятных отметок.

Местным жителям рекомендовали внимательно следить за изменениями погодных условий и соблюдать все необходимые меры предосторожности.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 9 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 9 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 8 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 8 апреля
Продлевает жизнь: 7 поводов чаще смеяться
Продлевает жизнь: 7 поводов чаще смеяться
Вздутие живота и метеоризм: причины и способы борьбы
Вздутие живота и метеоризм: причины и способы борьбы
Веселая жизнь, Щели и Юго-Северная: забавные названия населенных пунктов Кубани
Веселая жизнь, Щели и Юго-Северная: забавные названия населенных пунктов Кубани
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Кардиолог рассказал, как увеличить продолжительность жизни
  2. В ближайшие дни в Краснодарском крае прекратятся дожди
  3. Восемь ресторанов Краснодарского края вошли в топ-100 лучших заведений России
  4. На платных парковках в Краснодаре с машин будут убирать предметы, скрывающие номера
  5. Экскаваторщик обнаружил 40-килограммовую авиабомбу времен войны в Крымском районе
  6. «Тотального диктанта–2023» не будет в Краснодаре и Сочи
Прямой эфир
Мы в соцсетях