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В Билайне произошла утечка данных из корпоративного справочника Юга России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-bilajne-proizoshla-utechka-dannyh-iz-korporativnogo-spravochnika-yuga-rossii
В Билайне произошла утечка данных из корпоративного справочника Юга России
Фото unsplash.com

В состав региона Юг на сайте компании входят Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская и Ставропольская области, Адыгея и еще 15 субъектов РФ.

Оператор подтвердил утечку данных из корпоративного справочника южного региона, но уточнил, что данные клиентов остаются в безопасности.

«Информацию о попадании в открытый доступ данных из корпоративного справочника, который доступен каждому сотруднику билайна, подтверждаем. В настоящее время ведется расследование по выявлению причин произошедшего», — цитирует пресс-службу Билайн «РБК Краснодар».

Читайте также: в Минцифры опровергли информацию об утечке данных пользователей «Госуслуг».

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