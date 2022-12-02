В Билайне произошла утечка данных из корпоративного справочника Юга России

В состав региона Юг на сайте компании входят Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская и Ставропольская области, Адыгея и еще 15 субъектов РФ.

Оператор подтвердил утечку данных из корпоративного справочника южного региона, но уточнил, что данные клиентов остаются в безопасности.

«Информацию о попадании в открытый доступ данных из корпоративного справочника, который доступен каждому сотруднику билайна, подтверждаем. В настоящее время ведется расследование по выявлению причин произошедшего», — цитирует пресс-службу Билайн «РБК Краснодар».

Читайте также: в Минцифры опровергли информацию об утечке данных пользователей «Госуслуг».