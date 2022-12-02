В Билайне произошла утечка данных из корпоративного справочника Юга России
Общество
02.12.2022 10:17
В состав региона Юг на сайте компании входят Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская и Ставропольская области, Адыгея и еще 15 субъектов РФ.
Оператор подтвердил утечку данных из корпоративного справочника южного региона, но уточнил, что данные клиентов остаются в безопасности.
«Информацию о попадании в открытый доступ данных из корпоративного справочника, который доступен каждому сотруднику билайна, подтверждаем. В настоящее время ведется расследование по выявлению причин произошедшего», — цитирует пресс-службу Билайн «РБК Краснодар».
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