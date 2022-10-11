В Минцифры опровергли информацию об утечке данных пользователей «Госуслуг»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В СМИ 11 октября появилась информация о том, что в открытый доступ выложили 5 тыс. строк с данными.

Предположительно, утечка данных произошла из-за ключей к сертификатам, используемым для доступа к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). В Минцифры РФ эту информацию опровергли.

«Опровергаем информацию об утечке данных с «Госуслуг». Учетные данные пользователей портала (логины и пароли) не были скомпрометированы, информация надежно защищена», — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве заявили, что в опубликованном файле нет тех параметров, которые обязательно присутствуют в учетных записях. База относится к внешней онлайн-системе, использующей упрощенную идентификацию пользователей через «Госуслуги», поэтому не имеет доступа к полному набору данных, сообщили в службе в безопасности Минцифры.

«Любые сообщения об утечках могут спровоцировать всплеск мошенничества. Личную информацию никогда не следует сообщать незнакомцам, а адреса, с которых приходят якобы «официальные» письма, нужно тщательно проверять», — уточнили в министерстве.

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