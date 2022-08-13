В Белореченском районе водитель легковушки сбил мопед с двумя подростками

Фото пресс-службы ОГИБДД по Белореченскому району

Авария произошла 12 августа в 16:00 возле поселка Верхневеденеевский.

По предварительным данным, 34-летний водитель ВАЗ-21061при выезде с заправки не уступил дорогу скутеру, за рулем которого был 14-летний подросток.

В результате столкновения травмы получил водитель мопеда, его госпитализировали. Также пострадал 16-летний пассажир скутера, ему оказались помощь на месте.

«Госавтоинспекция Белореченска напоминает взрослым, что они должны контролировать и пресекать любые попытки несовершеннолетних сесть за руль. В дни летних каникул необходимо особенно пристально следить за детьми, исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов», — добавили в пресс-службе ОГИБДД по Белореченскому району.

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