В Анапе мотоциклист протаранил иномарку и пролетел около 15 метров

Фото t.me/anapanovosti

Жесткая авария произошла утром 13 августа в районе поселка Сукко.

В совестях появилось видео ДТП. На кадрах видно, как мотоцикл на выосокой скорости врезается в машину, которая собирается повернуть. После столкновения мотоцикл и его водитель пролетают около 15 метров и падают на обочине.

«Авария произошла в 7:53. По предварительным данным, 73-летний водитель Mercedes при повороте налево не предоставил преимущество проезда перекрестка мотоциклу Honda. Пострадал 22-летний мотоциклист. У него диагностировали открытый перелом костей голени, сдавленный перелом костей черепа, тупая травма живота», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» руководитель отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Мотоциклиста госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.

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