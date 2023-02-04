В Белореченском районе стартует профилактическая акция «Кубань против рака»
Общество
04.02.2023 10:28
Жители муниципалитета 6 февраля смогут пройти осмотр у специалистов Краснодарского клинического онкодиспансера.
Акция пройдет в рамках краевого проекта «Кубань против рака». Она направлена на ранее выявление заболеваний у жителей отдаленных населенных пунктов. Жителей Белореченского района осмотрят онкологи. Кроме помимо осмотра, специалисты расскажут пациентам о хронических заболеваниях, которые могут привести к раку, а также о правильном питании.
Записаться на прием к специалистам можно в регистратуре поликлиники в Белореченске на улице Толстого, 160, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: аппарат для выявления вызывающих рак генных мутаций доставили в ККБ № 1 в Краснодаре.
Популярные новости
- Переехавший на Кубань ветеран Айказ Овсепян рассказал про Сталинградскую битву
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
- Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
- После смерти супругов от отравления газом на Кубани возбудили дело против газовика
- В мессенджерах рассылают информацию о черной «Приоре», открывшей охоту на детей под Краснодаром
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России