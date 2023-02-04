В Белореченском районе стартует профилактическая акция «Кубань против рака»

Жители муниципалитета 6 февраля смогут пройти осмотр у специалистов Краснодарского клинического онкодиспансера.

Акция пройдет в рамках краевого проекта «Кубань против рака». Она направлена на ранее выявление заболеваний у жителей отдаленных населенных пунктов. Жителей Белореченского района осмотрят онкологи. Кроме помимо осмотра, специалисты расскажут пациентам о хронических заболеваниях, которые могут привести к раку, а также о правильном питании.

Записаться на прием к специалистам можно в регистратуре поликлиники в Белореченске на улице Толстого, 160, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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