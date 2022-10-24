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В Белореченском районе семья фермеров вырастила тыкву весом 145 кг

Общество
24.10.2022 17:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-belorechenskom-rajone-semya-fermerov-vyrastila-tykvu-vesom-145-kg
Видео канала «Кубань 24»

Плод получил имя — Надежда Арменовна. Тыкву разрезали и угостили им местных жителей.

Елена и Роман Агафоновы растили плод три месяца. Пара говорит, что он — последний выживший из всей рассады. Поэтому тыкву и назвали Надеждой. Отчество Арменовна она получила в честь друга семьи — фермера, который и подарил Агафоновым семена этого сорта растения — «Атлантик».

Супруги планируют побить свой рекорд уже в будущем году, а также заняться разведением подсолнухов и помидоров-гигантов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре на ярмарки выходного дня привезли 90 т сельхозпродукции.

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