В Белореченском районе семья фермеров вырастила тыкву весом 145 кг

Видео канала «Кубань 24»

Плод получил имя — Надежда Арменовна. Тыкву разрезали и угостили им местных жителей.

Елена и Роман Агафоновы растили плод три месяца. Пара говорит, что он — последний выживший из всей рассады. Поэтому тыкву и назвали Надеждой. Отчество Арменовна она получила в честь друга семьи — фермера, который и подарил Агафоновым семена этого сорта растения — «Атлантик».

Супруги планируют побить свой рекорд уже в будущем году, а также заняться разведением подсолнухов и помидоров-гигантов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре на ярмарки выходного дня привезли 90 т сельхозпродукции.