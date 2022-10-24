В Белореченском районе семья фермеров вырастила тыкву весом 145 кг
Общество
24.10.2022 17:20
Плод получил имя — Надежда Арменовна. Тыкву разрезали и угостили им местных жителей.
Елена и Роман Агафоновы растили плод три месяца. Пара говорит, что он — последний выживший из всей рассады. Поэтому тыкву и назвали Надеждой. Отчество Арменовна она получила в честь друга семьи — фермера, который и подарил Агафоновым семена этого сорта растения — «Атлантик».
Супруги планируют побить свой рекорд уже в будущем году, а также заняться разведением подсолнухов и помидоров-гигантов.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре на ярмарки выходного дня привезли 90 т сельхозпродукции.
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