В Белореченском районе провели раскопки на курганах 13-15 веков нашей эры

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Археологи обнаружили курганы времен средневековья, в которых были погребены знатные люди.

Во время раскопок установили, что курганы были разграблены. Однако в захоронениях сохранились элементы одежды — бронзовые поясные наборы, нашивные бляшки и подвески, декоративные детали женского головного убора. В захоронении нашли фрагменты шелковой ткани, свидетельствующей о высоком статусе погребенной знатной женщины.

Как отметил вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин, чтобы сберечь археологические памятники перед проведением хозяйственного освоения полей надо выполнить мероприятия по сохранению объектов культурного наследия. Так, в Белореченском районе перед добычей полезных ископаемых позаботились о проведении археологических исследований.

По мнению археологов, погребенные в курганах представители знати могли иметь адыго-генуэзско-ордынское происхождение. Население Северо-Западного Кавказа в 13-15 веках испытывало сильное со стороны Золотой Орды и Генуи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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