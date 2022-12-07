В Белореченском районе произошел пожар на полигоне ТКО
Происшествия
07.12.2022 08:42
Возгорание полигона АО «Крайжилкомрсурс» произошло 5 декабря около 23:00.
На место вызвали сотрудников МЧС. Специалисты полигона до приезда пожарных тушили огонь с помощью собственной противопожарной системы и спецтехники. По данным на 11:30 6 декабря пожар локализован. В ликвидации пожара участвовали 4 экипажа пожарно-спасательной службы и более 10 единиц техники АО «Крайжилкомресурс».
Полигон продолжили проливать водой и засыпать грунтом для предотвращения доступа кислорода к очагу. Пострадавших нет. Причина возгорания пока не установлена, сообщает региональный оператор по обращению с ТКО на территории Краснодарского края АО «Крайжилкомресурс» в Telegram.
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