В Белореченском районе огонь охватил 400 кв. метров сухой травы

Сообщение о возгорании в селе Великовечном поступило диспетчеру Белореченского пожарно-спасательного гарнизона 28 августа в 14:00.

Пожарные прибыли на место и установили, что загорелась сухая трава на площади 400 кв. м. В 14:15 пожар удалось локализовать.

На месте работают 17 человек и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем ранее в Белореченском районе уже было возгорание сухой травы — тогда огонь распространился на 360 кв. м.