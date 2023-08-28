В Белореченском районе огонь охватил 400 кв. метров сухой травы
Происшествия
28.08.2023 16:06
Сообщение о возгорании в селе Великовечном поступило диспетчеру Белореченского пожарно-спасательного гарнизона 28 августа в 14:00.
Пожарные прибыли на место и установили, что загорелась сухая трава на площади 400 кв. м. В 14:15 пожар удалось локализовать.
На месте работают 17 человек и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем ранее в Белореченском районе уже было возгорание сухой травы — тогда огонь распространился на 360 кв. м.