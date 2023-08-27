Сухая трава загорелась в Белореченском районе, огонь охватил 360 кв. метров

Сообщение о возгорании на улице Казачьей в поселке Первомайском поступило диспетчеру Белореченского пожарно-спасательного гарнизона 27 августа в 15:00.

По прибытии на место пожарные установили, что загорелась сухая трава. В 15:36 пожар локализовали на площади 360 кв. м.

В ликвидации пожара участвуют 9 человек и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее лесной пожар площадью 0,7 га произошел в Новороссийске. Загорелась лесная подстилка на площади 0,7 га.