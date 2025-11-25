В Белореченском районе 16-летний водитель гонял по станице на машине родителей

Инцидент произошел в станице Пшехской Белореченского района. О том, что за рулем «ВАЗ 2110» находится подросток, сообщили в правоохранительные органы.

Сотрудники дорожной полиции быстро обнаружили автомобиль. Им управлял 16-летний подросток без водительских прав. Во время поездки он грубо нарушал правила дорожного движения, создавая угрозу для пешеходов.

В отношении молодого человека оформили административное дело. За нарушение ему грозит штраф до 15 тыс. рублей. Родителей мальчика также привлекли к административной ответственности за передачу управления автомобилем несовершеннолетнему. Им могут назначить штраф до 30 тыс. рублей.

Материалы направлены в органы профилактики, которые будут решать вопрос о надлежащем исполнении законными представителями обязанностей по воспитанию ребенка, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Краснодарского края.

Читайте также: в Апшеронске 8-летний велосипедист погиб в ДТП. По факту аварии возбудили уголовное дело.

Подпишись, здесь всегда интересно.