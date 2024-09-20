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В Белореченской ЦРБ продолжается капитальный ремонт приемного покоя

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-belorechenskoj-tsrb-prodolzhaetsya-kapitalnyj-remont-priemnogo-pokoya
В Белореченской ЦРБ продолжается капитальный ремонт приемного покоя
Фото t.me/minkovaanna23

Об этом 20 сентября  в своем Telegram-канале рассказала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова. Она напомнила, что поручила провести в ремонт медучреждении после визита туда в апреле 2024 года.

«Здесь уже полностью выполнили демонтажные работы, отштукатурили стены, залили новый пол и пандус для подъезда машин скорой помощи», — написала Минькова.

Вице-губернатор добавила, что на проведение капремонта ЦРБ Белореченска из краевого бюджета было выделено 11 млн рублей. Все работы в медучреждении планируют завершить уже в этом году. А всего до конца 2024 года капитально отремонтируют 35 краевых учреждений здравоохранения.

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