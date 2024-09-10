Капремонт в родильном отделении Динской ЦРБ завершили на 73%

Вице-губернатор Анна Минькова 10 сентября посетила медучреждения Динского района. Одно из них — родительное отделение местной ЦРБ.

Здание было построено в 1978 году. В 2023-м там приступили к капитальному ремонту. В учреждении появятся современное оборудование, удобные палаты и просторные коридоры. Строители уже заменили кровлю, инженерные сети, систему вентиляции и двери.

«Обновили и фасад здания — на это ушло два месяца. Также здесь установили новые сплит-системы и окна. Сейчас укладывают плитку и благоустраивают территорию», — сообщает корреспондент «Кубань 24» Ангелина Доценко.

Всего на капремонт Динской ЦРБ за 6 лет выделили больше 360 млн рублей. Именно на реконструкцию роддома в рамках программы «Развитие здравоохранения» из краевого бюджета направили 120 млн рублей. Сейчас объект готов на 73%, а закончить его планируют уже к концу 2024 года.

«После завершения капитального ремонта на первом этаже здания будут палаты для молодых мам и новорожденных на 15 коек, на втором этаже — на 25. Кроме того, будет бокс для женщин и палата интенсивной терапии», — сообщает Ангелина Доценко.

По словам главного врача Динской ЦРБ, в новых кабинетах есть, кому работать. Только в начале сентября 14 врачей заняли вакантные места, а накануне появился еще один кардиолог.

Кроме родильного дома, в Динском районе строится реабилитационный центр. Он будет состоять из поликлиники и стационара на 450 коек с отделением реанимации и интенсивной терапии. По предварительным расчетам, в штате учреждения предусмотрено больше 1 тыс. 200 ставок.

«Общая площадь здания — 58 тыс. кв. м, и это без учета отдельной парковки на 25 мест. Все вопросы с технологическими представителями решены. Остается только небольшой нюанс по водоснабжению», — уточняет руководитель департамента строительства Краснодарского края Игорь Федосов.

Закончить все работы в реабилитационном центре планируют весной 2026 года.

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