Кубань направила 300 млн рублей на покупку оборудования в детские медучреждения

Об этом в своем Telegram-канале рассказала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Она уточнила, что средства выделили по краевой госпрограмме «Развитие здравоохранения». На них в роддома и больницы закупят 84 единицы медоборудования.

«Это аппараты ИВЛ для новорожденных, аппараты УЗИ экспертного класса, инкубаторы для выхаживания новорожденных детей, видеолапарогистероскопические стойки и многое другое», — написала Минькова.

Новое медоборудование поступят в родильные дома Краснодара — Детскую краевую клиническую больницу, Краевую клиническую больницу № 2 и Роддом № 1, а также в Центр охраны материнства и детства в Сочи, Детскую горбольницу в Новороссийске, Ейскую ЦРБ и Горбольницу в Кропоткине.

Кроме того, благодаря опережающим мероприятиям региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» в больницы и поликлиники региона в этом году закупят более 1,5 тыс. единиц новой медтехники.

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