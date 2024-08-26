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Новый ФАП открыли в Брюховецком районе по нацпроекту

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novyj-fap-otkryli-v-bryuhovetskom-rajone-po-natsproektu
Новый ФАП открыли в Брюховецком районе по нацпроекту
Фото t.me/minkovaanna23

Фельдшерско-акушерский пункт открыли в поселке Лиманском.

Почти 600 жителей поселка смогут получить там медицинскую помощь, пройти диспансеризацию и вакцинироваться.

«Медучреждение появилось благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». В ФАПе полностью укомплектован штат сотрудников, оборудована процедурная, смотровая, а также кабинеты акушерской помощи и вакцинации. Получать помощь здесь смогут и маломобильные граждане», — написала вице-губернатор Анна Минькова в Telegram.

Всего в этом году на Кубани установят 13 фельдшерско-акушерских пунктов, из них 6 — по нацпроекту, 7 — по краевой госпрограмме. Кроме того, оборудуют 11 офисов ВОП.

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