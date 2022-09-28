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В Белореченске загорелось здание СТО, огонь охватил 600 кв. метров

Происшествия
28.09.2022 21:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-belorechenske-zagorelos-zdanie-sto-ogon-ohvatil-600-kv-metrov
В Белореченске загорелось здание СТО, огонь охватил 600 кв. метров
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сообщение о пожаре на улице Аэродромной поступило диспетчеру Белореченского пожарно-спасательного гарнизона 28 сентября в 19:18.

На место незамедлительно выехали пожарные. Прибыв на место в 19:28, они установили, что горит здание СТО на площади 600 кв. м. Объявили повышенный ранг пожара. На тушение подали три ствола «Б».

В 20:12 пожар локализовали. Угрозы распространения огня нет. По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.

В ликвидации возгорания участвуют 42 человека и 14 единиц техники. В том числе от МЧС России 25 единиц личного состава и девять единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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