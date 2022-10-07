В Белореченске высадили дубовую рощу из 3 тыс. деревьев

Фото пресс-службы Министерства природных ресурсов Краснодарского края

Свыше 3 тыс. саженцев дуба высадили 7 октября в рамках ежегодной Всероссийской акции «Сохраним лес». Площадь посадки составила 1 га.

Мероприятие приурочили ко Дню 79-й годовщины освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков.

В акции принял участие замминистра природных ресурсов Краснодарского края Александр Каинов. Всего в высадке деревьев в Белореченске участвовали свыше 300 человек, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Кубани.

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