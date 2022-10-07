В Белореченске высадили дубовую рощу из 3 тыс. деревьев
Общество
07.10.2022 17:09
Свыше 3 тыс. саженцев дуба высадили 7 октября в рамках ежегодной Всероссийской акции «Сохраним лес». Площадь посадки составила 1 га.
Мероприятие приурочили ко Дню 79-й годовщины освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков.
В акции принял участие замминистра природных ресурсов Краснодарского края Александр Каинов. Всего в высадке деревьев в Белореченске участвовали свыше 300 человек, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Кубани.
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