В Белореченске стартуют первенство и чемпионат России по шоссейным велогонкам

Видео канала «Кубань 24»

Краснодарский край в августе ежегодно принимает эти соревнования. Пройдут только мужские старты. Медали разыграют в парных и командных заездах.

«Это элитные гонки, где борются за доли секунды, чтобы выполнить мастера спорта, кандидата в мастера спорта и первые спортивные разряды. От команды Краснодарского края будет очень сильный состав. В нем спортсмены из Выселковского и Апшеронского районов», — сказала главный судья чемпионата России Светлана Кавун.

В первенстве России честь хозяев будут защищать Вадим Перепелица, Никита Гребенюков, Мирон Бондаренко и Михаил Ховменец. Так, 23 августа велосипедистам предстоит командная гонка: у юниоров — на 50 км, у взрослых — на 75 км.

Парные заезды проведут 25 августа. Дистанция в первенстве и чемпионате одинаковая — 25 км. А 26 числа в Белореченске на той же трассе стартует Кубок России по велошоссе.

Читайте также: кубанская велогонщица Седа Крылова завоевала бронзу на Спартакиаде сильнейших.