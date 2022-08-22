Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Белореченске стартуют первенство и чемпионат России по шоссейным велогонкам

Спорт
22.08.2022 08:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-belorechenske-startuyut-pervenstvo-i-chempionat-rossii-po-shossejnym-velogonkam
Видео канала «Кубань 24»

Краснодарский край в августе ежегодно принимает эти соревнования. Пройдут только мужские старты. Медали разыграют в парных и командных заездах.

«Это элитные гонки, где борются за доли секунды, чтобы выполнить мастера спорта, кандидата в мастера спорта и первые спортивные разряды. От команды Краснодарского края будет очень сильный состав. В нем спортсмены из Выселковского и Апшеронского районов», — сказала главный судья чемпионата России Светлана Кавун.

В первенстве России честь хозяев будут защищать Вадим Перепелица, Никита Гребенюков, Мирон Бондаренко и Михаил Ховменец. Так, 23 августа велосипедистам предстоит командная гонка: у юниоров — на 50 км, у взрослых — на 75 км.

Парные заезды проведут 25 августа. Дистанция в первенстве и чемпионате одинаковая — 25 км. А 26 числа в Белореченске на той же трассе стартует Кубок России по велошоссе.

Читайте также: кубанская велогонщица Седа Крылова завоевала бронзу на Спартакиаде сильнейших.

Автор:
Максим Герасин
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Мария Захарова первый раз в жизни провела отпуск в Анапе
Мария Захарова первый раз в жизни провела отпуск в Анапе
Заступился за девушку и убил: в соцсетях появилось видео предположительного убийства в Сочи
Заступился за девушку и убил: в соцсетях появилось видео предположительного убийства в Сочи
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
В Краснодаре из-за короткого замыкания на подстанции без света остались жители 2 улиц в Прикубанском округе
В Краснодаре из-за короткого замыкания на подстанции без света остались жители 2 улиц в Прикубанском округе
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Прогулки на сапсерфе в Краснодарском крае: 300 калорий в минус, заряд позитива в плюс
  2. Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
  3. Заступился за девушку и убил: в соцсетях появилось видео предположительного убийства в Сочи
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. Жители Адлерского района Сочи почувствовали землетрясение
  6. В Сочи состоялось открытие I фестиваля классической музыки
Прямой эфир
Мы в соцсетях