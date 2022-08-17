Кубанская велогонщица Седа Крылова завоевала бронзу на Спартакиаде

Видео канала «Кубань 24»

Кубанские атлеты пополняют краевой актив медалями Спартакиады сильнейших.

Белореченская велогонщица Седа Крылова стала третьей в женской групповой гонке. Елизавета Ошуркова и Марина Уварова показали одинаковое время. Но спортсменка выше потому, что опередила самарскую гонщицу в «разделке». Крылова же индивидуальную гонку пропустила, зато взяла медаль на следующий день.

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