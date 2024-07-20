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В Белореченске поезд отрезал руки и ноги пьяному пенсионеру из Санкт-Петербурга

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-belorechenske-poezd-otrezal-ruki-i-nogi-pyanomu-pensioneru-iz-sankt-peterburga
В Белореченске поезд отрезал руки и ноги пьяному пенсионеру из Санкт-Петербурга
Фото пресс-службы Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте

Прохожие 20 июля заметили на станции Белореченская возле северной горки изрезанного поездом человека.

Очевидцы рассказали правоохранителям, что внешне нетрезвый мужчина попытался перелезть через сцепку вагона грузового поезда, чтобы перейти ж/д пути. В этот момент поезд тронулся, мужчине удалось проехать на сцепке около 150 м, но затем он упал в межвагонное пространство.

Пострадавшим оказался 69-летний житель Санкт-Петербурга, который приехал в Белореченск в гости.

Поездом ему отрезало руки и ноги, сейчас он находится в Белореченской ЦРБ, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

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