В Белореченске поезд отрезал руки и ноги пьяному пенсионеру из Санкт-Петербурга

Прохожие 20 июля заметили на станции Белореченская возле северной горки изрезанного поездом человека.

Очевидцы рассказали правоохранителям, что внешне нетрезвый мужчина попытался перелезть через сцепку вагона грузового поезда, чтобы перейти ж/д пути. В этот момент поезд тронулся, мужчине удалось проехать на сцепке около 150 м, но затем он упал в межвагонное пространство.

Пострадавшим оказался 69-летний житель Санкт-Петербурга, который приехал в Белореченск в гости.

Поездом ему отрезало руки и ноги, сейчас он находится в Белореченской ЦРБ, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

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