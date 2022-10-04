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В Белореченске депутата досрочно отправили в отставку за сокрытие конфликта интересов

Происшествия
04.10.2022 20:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-belorechenske-deputata-dosrochno-otpravili-v-otstavku-za-sokrytie-konflikta-interesov
В Белореченске депутата досрочно отправили в отставку за сокрытие конфликта интересов
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Полномочия депутата Совета района досрочно прекращены по инициативе Белореченской межрайонной прокуратуры. Его подозревают в нарушении требований антикоррупционного законодательства.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры установили, что на сессии Совета муниципального района депутаты приняли решение о внесении изменений в генплан Великовечненского сельского поселения. Также на этом заседании земельный участок площадью 57,5 га перевели из категории земель сельхозназначения на проектируемую производственную зону, находящуюся в собственности коммерческой организации.

При этом решение приняли с учетом голоса депутата, являющегося руководителем организации-собственника земли. Он не сообщил о возникшем конфликте интересов, чем нарушил закон «О противодействии коррупции».

Прокурор внес представление в Совет муниципального района. На очередной сессии его рассмотрели, полномочия депутата прекращены досрочно, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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