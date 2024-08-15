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В Белореченске будут судить хранившего обрез с порохом местного жителя

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-belorechenske-budut-sudit-hranivshego-obrez-s-porohom-mestnogo-zhitelya
Видео канала «Кубань 24»

Следственный отдел ОМВД России по Белореченскому району завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 62-летнего жителя станицы Черниговской.

«Установлено, что местный житель хранил в своем доме обрез охотничьего ружья и более 70 гр пороха. Оружие и запрещенное вещество осталось у обвиняемого после смерти его отца. В настоящее время уголовное дело направлено в суд», ― отметил начальник ОИ и ОС ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до восьми лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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