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Палившего в воздух из карабина пенсионера задержали в Туапсе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/palivshego-v-vozduh-iz-karabina-pensionera-zaderzhali-v-tuapse
Палившего в воздух из карабина пенсионера задержали в Туапсе
Фото t.me/mvd_23

Инцидент произошел 12 августа на одной из улиц Туапсе.

Злоумышленника задержали полицейские и росгвардейцы. Его доставили в отделение для дальнейшего разбирательства. Стрелявшим оказался 67-летний местный житель, его заключили под стражу.

Возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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