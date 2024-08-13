Палившего в воздух из карабина пенсионера задержали в Туапсе

Инцидент произошел 12 августа на одной из улиц Туапсе.

Злоумышленника задержали полицейские и росгвардейцы. Его доставили в отделение для дальнейшего разбирательства. Стрелявшим оказался 67-летний местный житель, его заключили под стражу.

Возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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