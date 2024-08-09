Трое мужчин открыли стрельбу ночью из окна многоэтажки в Сочи

Ночью в полицию Сочи сообщили о том, что из окна многоквартирного дома на улице Ленина в Адлерском районе стреляют.

На место прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. Правоохранители установили и задержали троих мужчин, которые, по предварительным данным, стреляли в воздух. Ими оказались 35-летний местный житель, 34-летний приезжий из Астрахани и 30-летний житель Краснодара.

На месте происшествия полицейские нашли два пистолета с патронами, а также обложку на служебное удостоверение с надписью «ФСБ России». Изъятое направили на экспертизу, по результатам которой примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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