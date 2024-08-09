Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Трое мужчин открыли стрельбу ночью из окна многоэтажки в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/troe-muzhchin-otkryli-strelbu-nochyu-iz-okna-mnogoetazhki-v-sochi
Трое мужчин открыли стрельбу ночью из окна многоэтажки в Сочи
Фото t.me/mvd_23

Ночью в полицию Сочи сообщили о том, что из окна многоквартирного дома на улице Ленина в Адлерском районе стреляют.

На место прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. Правоохранители установили и задержали троих мужчин, которые, по предварительным данным, стреляли в воздух. Ими оказались 35-летний местный житель, 34-летний приезжий из Астрахани и 30-летний житель Краснодара.

На месте происшествия полицейские нашли два пистолета с патронами, а также обложку на служебное удостоверение с надписью «ФСБ России». Изъятое направили на экспертизу, по результатам которой примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Адыгее будут судить застрелившего коллегу бывшего охранника почты.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях