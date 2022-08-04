В Белореченске 15-летний подросток без прав устроил ДТП, опрокинув легковушку

Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Авария произошла 3 августа около 16:00 на улице Пшеничной. Автомобиль, в котором находился 15-летний водитель и 14-летняя пассажирка, перевернулся после съезда с дороги.

По предварительным данным, подросток не имея водительских прав сел за руль «ТагАЗ Tager». С ним вместе была 14-летняя пассажирка. Во время поездки он не справился с управлением и съехал с дороги, после чего машина опрокинулась, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Пассажирка получила травмы. Ее отвезли в больницу. По факту ДТП проводится проверка. Материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер к подростку и к его родителям.

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