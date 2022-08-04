Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Белореченске 15-летний подросток без прав устроил ДТП, опрокинув легковушку

Происшествия
04.08.2022 12:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-belorechenske-15-letnij-podrostok-bez-prav-ustroil-dtp-oprokinuv-legkovushku
В Белореченске 15-летний подросток без прав устроил ДТП, опрокинув легковушку
Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Авария произошла 3 августа около 16:00 на улице Пшеничной. Автомобиль, в котором находился 15-летний водитель и 14-летняя пассажирка, перевернулся после съезда с дороги.

По предварительным данным, подросток не имея водительских прав сел за руль «ТагАЗ Tager». С ним вместе была 14-летняя пассажирка. Во время поездки он не справился с управлением и съехал с дороги, после чего машина опрокинулась, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД  по Краснодарскому краю.

Пассажирка получила травмы. Ее отвезли в больницу. По факту ДТП проводится проверка.  Материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер к подростку и к его родителям.

Читайте также: в Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Краснодаре произошел крупный пожар в заброшенном двухэтажном доме
  3. В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 27 трансформаторов в двух округах
В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 27 трансформаторов в двух округах
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Прямой эфир
Мы в соцсетях