В Белоглинском районе открыли новую спортивно-игровую площадку

Она появилась в поселке Магистральном на улице Новой. Там установили качели, горки и турники. На это выделили более 1,7 млн рублей по программе инициативного бюджетирования.

По этой программе жители сами продвигают проект, который нужен их населенному пункту.

«Так держать, продолжайте участвовать. На следующий год планируются еще дополнительные конкурсы по местной инициативе. Так что участвуйте в инициативном бюджетировании, у вас хорошее поселение», — сказал атаман Белоглинского районного казачьего общества Алексей Яшкин.

Традиционную красную ленту при открытии спортобъекта разрезали атаман местного казачьего общества, руководитель краевой общественной палаты и активисты ТОС.

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