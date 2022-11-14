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В Белгородской области задержали украинскую ДРГ

Происшествия
14.11.2022 17:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-belgorodskoj-oblasti-zaderzhali-ukrainskuyu-drg
В Белгородской области задержали украинскую ДРГ
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Украинская диверсионно-разведывательная группа, проникшая в Белгородскую область, состояла из трех человек.

Российские силовики задержали диверсантов в ночное время после автомобильной погони. У одного из членов ДРГ при себе были поддельные документы и оружие, находящиеся на вооружении у ВСУ.

Известно, что задержанные в Белгородской области диверсанты ранее прошли подготовку в одной из стран Европы, пишут «Известия».

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