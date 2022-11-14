В Белгородской области задержали украинскую ДРГ
Происшествия
14.11.2022 17:34
Украинская диверсионно-разведывательная группа, проникшая в Белгородскую область, состояла из трех человек.
Российские силовики задержали диверсантов в ночное время после автомобильной погони. У одного из членов ДРГ при себе были поддельные документы и оружие, находящиеся на вооружении у ВСУ.
Известно, что задержанные в Белгородской области диверсанты ранее прошли подготовку в одной из стран Европы, пишут «Известия».
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