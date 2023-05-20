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В Белгородской области рыбак наступил на мину, ему оторвало ногу

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-belgorodskoj-oblasti-rybak-nastupil-na-minu-emu-otorvalo-nogu
В Белгородской области рыбак наступил на мину, ему оторвало ногу
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

ЧП произошло ночью 20 мая в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, мужчина ночью отправился на рыбалку, недалеко от границы. Белгородец наступил на мину и лишился ноги.

«Много раз говорили о том, что необходимо соблюдать в приграничных, прифронтовых районах крайнюю осторожность. Со слов пострадавшего, из оперативной справки, он объясняет, что пошел ночью на рыбалку, 300 метров до границы. Не буду комментировать. Жалко человека. Доставлен в областную больницу. Врачи делают все необходимое. Будем помогать», — сообщил Гладков на своей странице во «ВКонтакте».

Губернатор призвал жителей Белгородской области соблюдать осторожность. Особенно важно ежедневно говорить о правилах безопасности с детьми, которые живут в приграничных селах, подчеркнул Гладков.

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