В Белгородской области после обстрела ВСУ загорелся резервуар с растворителем
Происшествия
06.11.2022 14:03
Об этом 6 ноября рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что в результате происшествия никто не пострадал.
«Под обстрел в Грайворонском городском округе попал промышленный объект. Загорелся резервуар с растворителем», — написал Гладков в Telegram.
По словам губернатора, на месте обстрела работают все оперативные службы.
На территории Белгородской области до 21 ноября продлили «желтый» уровень террористической опасности. На две недели продлили запрет на использование фейерверков, петард и салютов в регионе.
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