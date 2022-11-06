В Белгородской области после обстрела ВСУ загорелся резервуар с растворителем

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Об этом 6 ноября рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что в результате происшествия никто не пострадал.

«Под обстрел в Грайворонском городском округе попал промышленный объект. Загорелся резервуар с растворителем», — написал Гладков в Telegram.

По словам губернатора, на месте обстрела работают все оперативные службы.

На территории Белгородской области до 21 ноября продлили «желтый» уровень террористической опасности. На две недели продлили запрет на использование фейерверков, петард и салютов в регионе.

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