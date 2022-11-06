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Пострадавшие при обстрелах дети из ЛНР отправились на отдых в Сочи

Общество
06.11.2022 13:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/postradavshie-pri-obstrelah-deti-iz-lnr-otpravilis-na-otdyh-v-sochi
Пострадавшие при обстрелах дети из ЛНР отправились на отдых в Сочи
Фото t.me/glava_lnr_info/

Дети из Лисичанска, Северодонецка, Троицка, Кременной и Стаханова отправились на курорт вместе со своими семьями.

«Эти ребята получили различные ранения в ходе военной агрессии со стороны украинских нацистов. Дети с самого юного возраста видят войну и все ее ужасы. Так быть не должно», — написал в Telegram глава ЛНР Леонид Пасечник.

Он отметил, что для социально незащищенных семей организовали двухнедельный отдых в Сочи. Дети смогут отвлечься от боевых действия, пройти консультации у профильных специалистов и пообщаться с психологами.

По словам главы региона, работу в этом направлении будут продолжать.

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