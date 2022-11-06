Пострадавшие при обстрелах дети из ЛНР отправились на отдых в Сочи
Общество
06.11.2022 13:30
Дети из Лисичанска, Северодонецка, Троицка, Кременной и Стаханова отправились на курорт вместе со своими семьями.
«Эти ребята получили различные ранения в ходе военной агрессии со стороны украинских нацистов. Дети с самого юного возраста видят войну и все ее ужасы. Так быть не должно», — написал в Telegram глава ЛНР Леонид Пасечник.
Он отметил, что для социально незащищенных семей организовали двухнедельный отдых в Сочи. Дети смогут отвлечься от боевых действия, пройти консультации у профильных специалистов и пообщаться с психологами.
По словам главы региона, работу в этом направлении будут продолжать.
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