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В Белгородской области 14 человек пострадали в результате взрыва боеприпаса

Происшествия
28.09.2022 18:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-belgorodskoj-oblasti-14-chelovek-postradali-v-rezultate-vzryva-boepripasa
В Белгородской области 14 человек пострадали в результате взрыва боеприпаса
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Взрыв произошел 28 сентября в Валуйском городском округе. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате взрыва ранения различной степени тяжести получили 14 человек.

«Из-за человеческого фактора произошла детонация боеприпаса в Валуйском городском округе, есть пострадавшие — 14 человек. Ранения различной степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Оперативные службы находятся на месте и занимаются расследованием произошедшего», — написал Гладков в Telegram.

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