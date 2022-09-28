В Белгородской области 14 человек пострадали в результате взрыва боеприпаса
Происшествия
28.09.2022 18:32
Взрыв произошел 28 сентября в Валуйском городском округе. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
В результате взрыва ранения различной степени тяжести получили 14 человек.
«Из-за человеческого фактора произошла детонация боеприпаса в Валуйском городском округе, есть пострадавшие — 14 человек. Ранения различной степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Оперативные службы находятся на месте и занимаются расследованием произошедшего», — написал Гладков в Telegram.
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