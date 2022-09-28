В Белгородской области 14 человек пострадали в результате взрыва боеприпаса

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Взрыв произошел 28 сентября в Валуйском городском округе. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате взрыва ранения различной степени тяжести получили 14 человек.

«Из-за человеческого фактора произошла детонация боеприпаса в Валуйском городском округе, есть пострадавшие — 14 человек. Ранения различной степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Оперативные службы находятся на месте и занимаются расследованием произошедшего», — написал Гладков в Telegram.

Читайте также: в Крыму из-за взрыва газа рухнул двухэтажный дом.