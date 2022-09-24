В Крыму из-за взрыва газа рухнул двухэтажный дом

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Республике Крым.

Хлопок газовоздушной смеси произошел 24 сентября в 6:02 в одном из домов села Суворово Сакского района.

В результате хлопка газа двухэтажный жилой дом обрушился без последующего горения. В результате происшествия есть пострадавшие.

На место обрушения дома прибыли спасатели, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

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