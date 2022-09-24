В Крыму из-за взрыва газа рухнул двухэтажный дом
Происшествия
24.09.2022 11:49
Хлопок газовоздушной смеси произошел 24 сентября в 6:02 в одном из домов села Суворово Сакского района.
В результате хлопка газа двухэтажный жилой дом обрушился без последующего горения. В результате происшествия есть пострадавшие.
На место обрушения дома прибыли спасатели, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.
Читайте также: в Приморско-Ахтарске в 4-этажном доме произошел хлопок газа, пострадал один человек.
Популярные новости
- Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
- Сочинский водоканал намерен взыскать 5 млн рублей с застройщика, повредившего водовод
- В Усть-Лабинском районе женщина погибла под колесами автобуса
- В Ставрополе пьяного мужчину в последний момент спасли от прыжка с балкона. Видео
- В Краснодаре неадекватная женщина напугала учеников школы
- Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?