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В Белгороде восемь мирных жителей пострадали после удара ВСУ

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-belgorode-vosem-mirnyh-zhitelej-postradali-posle-udara-vsu
Видео канала «Кубань 24»

Утром город вновь подвергся массированной атаке со стороны ВСУ.

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате обстрела загорелись автомобили. Пожарные расчеты ликвидируют пожар. Также имеются попадания в жилые многоквартирные дома.

Пострадали восемь мирных жителей. На месте работают экстренные службы. Информация о последствиях уточняется.

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