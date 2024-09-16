В Белгороде восемь мирных жителей пострадали после удара ВСУ
Происшествия
16.09.2024 10:03
Утром город вновь подвергся массированной атаке со стороны ВСУ.
По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате обстрела загорелись автомобили. Пожарные расчеты ликвидируют пожар. Также имеются попадания в жилые многоквартирные дома.
Пострадали восемь мирных жителей. На месте работают экстренные службы. Информация о последствиях уточняется.
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