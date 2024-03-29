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В Белгороде беспилотник врезался в многоэтажку, один человек погиб

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-belgorode-bespilotnik-vrezalsya-v-mnogoetazhku-odin-chelovek-pogib
В Белгороде беспилотник врезался в многоэтажку, один человек погиб
Фото t.me/vvgladkov

О происшествии 29 марта сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, беспилотник врезался в многоквартирный дом в областном центре. В результате взрыва погиб мужчина, еще два человека пострадали.

«Супруга погибшего мужчины получила закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны лица и поверхностный ожог бедра. Скорая доставила женщину в областную клиническую больницу. Еще один житель самостоятельно обратился в городскую больницу — у мужчины осколочное ранение поясничной области. Обоим пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Вячеслав Гладков в Telegram.

По предварительным данным, также повреждены окна и балконные остекления в пяти квартирах. Кроме того, пострадала легковушка, припаркованная рядом с домом.

На месте работают оперативные службы. На место прибыли взрывотехники Минобороны РФ, после чего начнется обход квартир и составление стартовых актов повреждений.

«Прибыл на место происшествия. Поговорил с сыном погибшего мужчины. Выразил искренние соболезнования в связи с утратой. Вся область скорбит вместе с этой семьей», — добавил Гладков.

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