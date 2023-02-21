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В Беларуси планируют создать народное ополчение численностью до 150 тыс. человек

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-belarusi-planiruyut-sozdat-narodnoe-opolchenie-chislennostyu-do-150-tys-chelovek
В Беларуси планируют создать народное ополчение численностью до 150 тыс. человек
Фото пресс-службы Южного военного округа

Проект закона «О народном ополчении» 20 февраля рассмотрели на заседании Совета безопасности Республики Беларусь. Его разработали Минобороны и МВД страны.

Во время заседания президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что каждый белорус должен уметь обращаться с оружием, чтобы в случае необходимости защитить свой дом и семью.

По оценкам специалистов, численность народного ополчения в Беларуси может составить до 150 тыс. человек. При этом добровольцев может оказаться и больше. Для них предусмотрели курсы военной подготовки.

«Народное ополчение — это люди, добровольцы, которые пришли. Мы предоставляем им оружие, и они будут выполнять свою задачу только у себя дома. Им руководить будет тот же губернатор, председатель райисполкома, сельского совета совместно с представителями МВД», — цитирует министра обороны Республики Беларусь Виктора Хренина издание «Белта».

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