В Банк России поступило почти 10 тыс. жалоб от жителей Кубани с начала года

ЦБ РФ с января по сентябрь зафиксировал рост числа претензий от кубанцев к финансовому сектору. Обращений стало на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего к регулятору от жителей края поступило порядка 10 тыс. жалоб. Их основная доля — более 50% — пришлась на банковскую сферу. Количество претензий к кредитным организациям по итогам трех кварталов выросло на 16%. Чаще всего клиенты критиковали банки за отклонение транзакций и приостановку работы платежных карт.

При этом на 15% снизилось число жалоб на страховые компании. В том числе на 21% уменьшилось количество обращений, касающихся проблем с ОСАГО. За девять месяцев этого года автомобилисты реже сообщали о нарушении сроков компенсационных выплат и навязывании дополнительных услуг.

Также за январь–сентябрь жители Кубани направили в Банк России 867 жалоб на случаи мошенничества, что на 15% меньше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Банка России.

Обратиться с жалобой можно по телефону 8-800-300-30-00 или в чате мобильного приложения «ЦБ онлайн». ЦБ РФ принимает жалобы на действия банков, МФО, страховых компаний, ломбардов и негосударственных пенсионных фондов.

