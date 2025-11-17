В России выпустили серебряную монету в честь первых фото поверхности Венеры

Банк России 17 ноября выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля.

Монета «50-летие мягкой посадки спускаемых аппаратов на Венеру и получения панорамных изображений поверхности Венеры» относится к серии «Космос».

Масса серебра 925 пробы в чистом виде — 31,1 г. Диаметр монеты 39 мм. Тираж — 3 тыс. штук.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба РФ и надписи: «Российская Федерация», «Банк России», а также номинал монеты, год выпуска, обозначение металла в таблице Менделеева, проба, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне расположены рельефные изображения автоматической межпланетной станции «Венера-9» и спускаемого аппарата на фоне цветного изображения Венеры, а также надписи по окружности: «Первые фотографии поверхности Венеры» и «Венера-9, -10», «1975», сообщает пресс-служба Банка России.

