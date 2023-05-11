В Азовское море выпустили 100 тыс. мальков сазана

Молодь сазана выпустили на территории ФГУП «Бейсугское нерестово-выростное хозяйство» в Приморско-Ахтарском районе.

В естественную среду обитания в Азовское море выпустили около 100 тыс. мальков сазана. Второй этап работы по поддержанию экосистемы и сохранению популяции сазана в Азовском море пройдет в августе. Всего планируют выпустить около 350 тыс. мальков весом не менее 10 гр каждый.

Выпуск мальков сазана в Азовское море финансирует ритейлер «Магнит». Это связано с тем, что его дочерняя компания — «Москва на Дону» (занимается выращиванием свеклы, картофеля и моркови) использует воду для полива земель из реки Дон, которая впадает в Азовское море, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ПАО «Магнит».

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