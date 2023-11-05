В автопробеге ко Дню народного единства в Краснодаре приняли участие 45 машин

В кубанской столице 4 ноября прошел автопробег. Колонна из 45 машина проехала от улицы Мачуги до ТРЦ «Красная Площадь».

Участники сделали остановку на улице Ставропольской у памятника Воинам-зенитчикам и почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны бойцов. Организатором мероприятия выступил Молодежный парламент Краснодара совместно с благотворительным фондом «Рука помощи».

В Краснодаре 4 ноября на углу улиц Буденного и Чкалова открыли сквер жилищно-коммунального-хозяйства и топливно-энергетического комплекса имени Суслова. Более 100 краснодарцев выстроились в букву Z на Главной городской площади.

Вечером прошла Всероссийская акция «Ночь искусств», в рамках которой краснодарцы посетили выставки, мастер-классы и интерактивные программы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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