Кондратьев посетил праздничное мероприятие ко Дню народного единства

Праздничный концерт прошел 4 ноября в спорткомплексе «Баскет-Холл» в Краснодаре. В нем приняли участие представители муниципалитетов Кубани и общественные организации.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев посетил торжественное мероприятия и со сцены поздравил всех жителей региона с Днем народного единства.

«Только своим единством — жители вместе с нашей армией и Президентом России — сможем ответить на любые вызовы. Не сомневаюсь, мы сделаем все, чтобы наш родной Краснодарский край оставался благополучным, а Россия — процветающей и сильной», — сказал Кондратьев.

Губернатор напомнил, что это еще совсем молодой праздник, но его корни уходят в XVII век. В те годы Русское государство пережило Смутное время и выстояло, несмотря на реальную угрозу потери суверенитета и разорения. Сплоченность народа помогла народному ополчению изгнать из Москвы интервентов из Речи Посполитой.

Кондратьев подчеркнул, что на Кубани отлично знают цену взаимовыручки и братской дружбы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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