В автобусах Армавира с 19 августа вырастет стоимость проезда
Общество
15.08.2023 11:23
Тариф увеличится на проезд в автобусах муниципальных городских маршрутов.
С 19 августа стоимость одной поездки составит 33 рубля. Повышение тарифа связано с ростом расходов на топливо и запчасти, сообщает пресс-служба администрации Армавира.
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