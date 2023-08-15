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В автобусах Армавира с 19 августа вырастет стоимость проезда

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-avtobusah-armavira-s-19-avgusta-vyrastet-stoimost-proezda
В автобусах Армавира с 19 августа вырастет стоимость проезда
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Тариф увеличится на проезд в автобусах муниципальных городских маршрутов.

С 19 августа стоимость одной поездки составит 33 рубля. Повышение тарифа связано с ростом расходов на топливо и запчасти, сообщает пресс-служба администрации Армавира.

Читайте также: в Краснодаре проезд в общественном транспорте с 19 августа подорожает до 40 рублей. В КТТУ объяснили, из-за чего подорожает проезд в общественном транспорте Краснодара.

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