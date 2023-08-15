В автобусах Армавира с 19 августа вырастет стоимость проезда

Тариф увеличится на проезд в автобусах муниципальных городских маршрутов.

С 19 августа стоимость одной поездки составит 33 рубля. Повышение тарифа связано с ростом расходов на топливо и запчасти, сообщает пресс-служба администрации Армавира.

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