В Краснодаре проезд в общественном транспорте с 19 августа подорожает до 40 рублей

Об этом стало известно 11 августа в ходе брифинга, посвященного развитию общественного транспорта столицы Кубани, который был организован КТТУ.

В трамваях, троллейбусах и автобусах с 19 августа вводится новый тариф, он составит 40 рублей. Цена билета вырастет сразу на 5 рублей.

Повышение стоимости проезда необходимо для нормализации работы общественного транспорта и повышения заработной платы сотрудникам предприятия. Такие меры обоснованы увеличением расходов на приобретение и обслуживание подвижного состава, а также ростом цен на электроэнергию, запасные части и горюче-смазочные материалы на 15,4%. Планируется повысить среднюю заработную плату в КТТУ. На сегодняшний день водитель зарабатывает около 38 тыс. рублей, кондуктор — 27 тыс. рублей.

Кроме того, с 34 до 40 рублей подрастет стоимость проезда на автобусных маршрутах №19, 32, 89, 91 и 120

В последний раз стоимость проезда в краснодарском электространспорте меняли более года назад — 2 июля 2022 года она повысилась с 30 до 35 рублей. Тогда руководство МУП «КТТУ» пожаловалось на нехватку около 30% рядовых сотрудников. Также в январе 2023 года повышалась стоимость проезда в частных маршрутках — с 35 до 40 рублей.

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