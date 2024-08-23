В августе в Краснодарском крае участились смертельные ДТП с выбегающими оленями

Утром 23 августа еще одного дикого оленя сбили на дороге в Красноармейском районе. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия.

Сейчас на месте ДТП работают правоохранительные органы. Проводят следственную проверку.

Два аналогичных случая произошли недавно в Гулькевичском районе. Водители, сбивающие оленей на дорогах, спешат скрыться и не сообщают о происшествии в полицию. Правоохранителям удалось установить личность одного из них. Ему назначили 15 суток ареста за сокрытие с места ДТП.

«За последний месяц, участились случаи ДТП, приводящие к гибели диких животных на трассе», — говорится в Telegram-канале ГБУ КК «Краснодаркрайохота».

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