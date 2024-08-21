В АТОР рассказали, в каких отелях Геленджика в сентябре номера станут дешевле

В период с августа по сентябрь во многих отелях Геленджика существенно снижаются цены на номера.

Согласно данным исследования компании BUTLER Hospitality, еще в июле на двух человек сутки в номере отеля 1* стоили в среднем 7,5 тыс. рублей, 2* — 9,8 тыс., 3* — 11,4 тыс., 4* — 12,6 тыс., а в 5* — 31,4 тыс.

Уже с 25 августа цены на номера в отелях Геленджика 2* снизится на 2,8%, 4* — на 3,2%, а у 1* — на 4%. Сильнее всего упадут цены на номера в отелях 3* и 5* —на 15-25%.

С начала сентября стоимость станет еще ниже: в 1* или отелях «без звезд» — на 24%, в 2* — на 9%, в 3* — на 29%. К 11 числу подешевеют и номера в 4* — на 24%, а в 5* — на 32%.

То есть в первый месяц осени в Геленджике можно будет дешевле всего отдохнуть в отелях сегмента «3 звезды» — там цены на номера будут даже ниже, чем у 2*, а стоимость номеров отелей 4* почти сравнится с 2*.

В сентябре средняя стоимость проживания в номере отеля 1* или «без звезд» на 43% ниже, чем в Анапе. А вот в 2* — бюджетнее на 24% в Анапе, чем в Геленджике.

Отели 3* в Геленджике тоже будут дешевле, однако в сентябре на курорте не во всех таких местах отдыха есть система «все включено» — чаще есть только завтрак. Это же касается и отелей 4* и 5*. Номера в Анапе в сентябре будут дороже, так как там в стоимость номера будет входить «все включено», сообщили в Ассоциации туроператоров России.

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