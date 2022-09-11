В «Атамани» во время праздника кубанского риса гости съели более 500 кг плова
В этнографическом комплексе «Атамань» 10 сентября состоялся праздник риса.
На подворьях комплекса атаманские казачки встречали гостей и проводили мини-экскурсы и мастер-классы. Гостям предлагали продегустировать плов из кубанского риса. Всего посетители отведали больше полутонны плова. Народным голосованием выбрали самый вкусный рецепт плова из кубанского плова. После этого провели фолк-дискотеку. От этно-станицы разыграли брендированную продукцию. Главным призом стала корзина с набором для приготовления плова.
В «Атамани» 17 сентября проведут краевой фестиваль семейных традиций «Казачьему роду нэма пэрэводу», сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», курорты Краснодарского края открыли сезон фестивалей. Жителей и гостей Кубани ждет обширная фестивальная программа. Среди крупных фестивальных брендов — Sochi Jazz Festival Игоря Бутмана, «Киношок» в Анапе, а также фестиваль молодого вина и «ХамсаФест» в Новороссийске.
- Выборы под наблюдением: что и кому можно делать на избирательных участках, а чего нельзя?
- В Славянске-на-Кубани в список надомного голосования по ошибке попал умерший
- Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Краснодарском крае с приходом холодного фронта 12 сентября испортится погода
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?