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В «Атамани» во время праздника кубанского риса гости съели более 500 кг плова

Культура
11.09.2022 10:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-atamani-vo-vremya-prazdnika-kubanskogo-risa-gosti-seli-bolee-500-kg-plova
В «Атамани» во время праздника кубанского риса гости съели более 500 кг плова

В этнографическом комплексе «Атамань» 10 сентября состоялся праздник риса.

На подворьях комплекса атаманские казачки встречали гостей и проводили мини-экскурсы и мастер-классы. Гостям предлагали продегустировать плов из кубанского риса. Всего посетители отведали больше полутонны плова. Народным голосованием выбрали самый вкусный рецепт плова из кубанского плова. После этого провели фолк-дискотеку. От этно-станицы разыграли брендированную продукцию. Главным призом стала корзина с набором для приготовления плова.

В «Атамани» 17 сентября проведут краевой фестиваль семейных традиций «Казачьему роду нэма пэрэводу», сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», курорты Краснодарского края открыли сезон фестивалей. Жителей и гостей Кубани ждет обширная фестивальная программа. Среди крупных фестивальных брендов — Sochi Jazz Festival Игоря Бутмана, «Киношок» в Анапе, а также фестиваль молодого вина и «ХамсаФест» в Новороссийске.

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