В «Атамани» с 26 по 28 августа пройдет фестиваль «Кубань гостеприимная»
Краевой фестиваль стартует 26 августа в 11:00. В день открытия для гостей «Атамани» откроют развлекательную площадку «Щедрый базарь».
Также в этот день состоятся показательные выступления конно-трюковой группы «Джигитовка». Кроме того, проведут развлекательные программы с использованием кубанской балачки, музыкальным сопровождением, элементами народных обрядов и фольклора. Будет работать выставка-ярмарка изделий ручной работы.
На следующий день казаки Кубанского казачьего войска вновь продемонстрируют мастерство верховой езды и элементы старинного казачьего воинского искусства. Кроме того, для гостей организуют интерактивные программы на подворьях, мастер-классы.
В день закрытия фестиваля, 28 августа, выступит квартет «Адажио» и состоится дегустация кубанского супа с галушками.
Во время фестиваля гости смогут посетить кузню, гончарную мастерскую, коптильню, смотровую площадку с видами на Таманский полуостров и конный прокат.
Всего в этом сезоне в «Атамани» планируется свыше 20 краевых фестивалей, праздников и выставок. Сезон продлится до конца октября. Завершится праздником «День станицы Атамань». С графиком мероприятий можно ознакомиться на сайте.
Мероприятия можно посетить по «Пушкинской карте», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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