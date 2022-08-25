В «Атамани» с 26 по 28 августа пройдет фестиваль «Кубань гостеприимная»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Краевой фестиваль стартует 26 августа в 11:00. В день открытия для гостей «Атамани» откроют развлекательную площадку «Щедрый базарь».

Также в этот день состоятся показательные выступления конно-трюковой группы «Джигитовка». Кроме того, проведут развлекательные программы с использованием кубанской балачки, музыкальным сопровождением, элементами народных обрядов и фольклора. Будет работать выставка-ярмарка изделий ручной работы.

На следующий день казаки Кубанского казачьего войска вновь продемонстрируют мастерство верховой езды и элементы старинного казачьего воинского искусства. Кроме того, для гостей организуют интерактивные программы на подворьях, мастер-классы.

В день закрытия фестиваля, 28 августа, выступит квартет «Адажио» и состоится дегустация кубанского супа с галушками.

Во время фестиваля гости смогут посетить кузню, гончарную мастерскую, коптильню, смотровую площадку с видами на Таманский полуостров и конный прокат.

Всего в этом сезоне в «Атамани» планируется свыше 20 краевых фестивалей, праздников и выставок. Сезон продлится до конца октября. Завершится праздником «День станицы Атамань». С графиком мероприятий можно ознакомиться на сайте.

Мероприятия можно посетить по «Пушкинской карте», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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