В «Атамани» пройдет краевой фестиваль семейных традиций
Фестиваль «Казачьему роду нэма пэрэводу» стартует в субботу, 17 сентября.
Мероприятие посетят лучшие кузнецы Кубани. Профессионалы покажут свое мастерство и помогут каждому гостю выковать подкову на счастье. Творческие коллективы споют казачьи песни, а рукодельницы помогут сделать куклу-оберег. Она будет стеречь счастье в доме.
«Всего в этом сезоне в «Атамани» мы запланировали более 20 различных фестивалей, праздников и выставочных проектов. Фестивальный сезон продлится до конца октября и завершится традиционным краевым праздником «День станицы Атамань», — сообщила министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.
Дети и молодежь от 14 до 22 лет могут посетить выставочный комплекс по Пушкинской карте. Ее можно зарегистрировать на Госуслугах или через мобильное приложение «Госуслуги.Культура».
Ознакомиться с графиком фестивалей в выставочном комплексе «Атамань» можно перейдя по ссылке, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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