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В «Атамани» пройдет краевой фестиваль семейных традиций

Культура
16.09.2022 17:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-atamani-projdet-kraevoj-festival-semejnyh-traditsij
В «Атамани» пройдет краевой фестиваль семейных традиций
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Фестиваль «Казачьему роду нэма пэрэводу» стартует в субботу, 17 сентября.

Мероприятие посетят лучшие кузнецы Кубани. Профессионалы покажут свое мастерство и помогут каждому гостю выковать подкову на счастье. Творческие коллективы споют казачьи песни, а рукодельницы помогут сделать куклу-оберег. Она будет стеречь счастье в доме.

«Всего в этом сезоне в «Атамани» мы запланировали более 20 различных фестивалей, праздников и выставочных проектов. Фестивальный сезон продлится до конца октября и завершится традиционным краевым праздником «День станицы Атамань», — сообщила министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

Дети и молодежь от 14 до 22 лет могут посетить выставочный комплекс по Пушкинской карте. Ее можно зарегистрировать на Госуслугах или через мобильное приложение «Госуслуги.Культура».

Ознакомиться с графиком фестивалей в выставочном комплексе «Атамань» можно перейдя по ссылке, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в «Атамани» во время праздника кубанского риса гости съели более 500 кг плова.

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